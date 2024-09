Construído no século 18, o edifício é o primeiro que se tem registro em Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

24/09/2024

Barra Mansa - Na noite de segunda-feira (23), o prefeito Rodrigo Drable realizou a entrega das obras de melhoria do Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse, no bairro Barbará. Construído no século 18, o edifício é o primeiro que se tem registro em Barra Mansa e hoje representa um espaço para registro da história do município, com documentos, livros, fotografias e obras de arte que têm papel vital para a preservação da memória local.

As obras estruturais realizadas pela Prefeitura incluíram troca do piso, construção de banheiros no segundo pavimento, reconstrução da rede de esgoto e instalação de vidro no muro para facilitar a localização por moradores e visitantes. O trabalho foi executado de modo a conciliar as características clássicas com toques de modernidade e conforto para o público que passe pelo espaço histórico.

Durante o evento, Drable ressaltou a importância da valorização da Fazenda da Posse como um símbolo do município que precisa ser mais conhecido e até mesmo descoberto por muitos barra-mansenses.

“É uma cerimônia simples, mas que para nós tem um significado muito grande. Durante muito tempo esse local foi abandonado, mas há 30 anos o então prefeito Luiz Amaral teve a ideia de restaurá-lo. Quando nós assumimos em 2017, já tinha algum tempo que essa casa estava fechada e o espaço era utilizado apenas como um acesso do Sesi, ainda assim esse prédio continuou escondido. Quando trouxemos o gabinete para cá, pouca gente sabia chegar. As pessoas passavam na porta e não enxergavam, então, nós decidimos fazer com que ficasse visível”, disse.

A implementação do Centro Cultural e um convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vão permitir a preservação, recuperação e higienização de documentos históricos que estavam em vias de serem descartados, como processos de quase 200 anos do Fórum Municipal. “Nós abraçamos esse material, mesmo não sendo atribuição nossa recuperá-lo, e vamos construir aqui um serviço de documentação histórica. Esse primeiro passo foi dado. Nós já temos um acervo consistente e a ideia é que agora a Fazenda da Posse, como um Centro Cultural, esteja de portas abertas e tenha condição de receber doações, acervos e empréstimos, além de realizar apresentações e exposições de materiais e documentos”, detalhou o prefeito.

Também presente, o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, deu mais detalhes sobre o material histórico que pode ser conferido na Fazenda da Posse.

“As documentações que nós temos aqui são de personagens emblemáticos da nossa cidade. São processos, publicações, revistas, livros, periódicos e jornais que revelam a condição, o momento e a conjuntura de Barra Mansa em uma determinada época. Eu acho que hoje vivemos um momento muito especial e simbólico porque deixamos a Fazenda da Posse muito melhor do que quando nós encontramos, de forma estrutural, visual, estética, arquitetônica e, sobretudo, na importância simbólica, porque as pesquisas aqui no nosso acervo têm relevância nacional. Por exemplo, o maior acervo da história dos povos escravizados da nossa região está aqui”, revelou Bravo.

O prefeito Rodrigo Drable disse também que, até o final do ano, será instalado um parque inclusivo para crianças com deficiência no Centro Cultural. “São brinquedos específicos para que elas possam interagir e brincar com as demais crianças. A ideia é trazer a comunidade aqui para dentro”, afirmou.