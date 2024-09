Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ participou do Programa Justiça Itinerante, do TJRJ - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 30/09/2024 16:36

Barra Mansa - A equipe do Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ de Barra Mansa, em parceria com o Programa Justiça Itinerante – do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) – esteve presente, na sexta-feira (27), em uma ação no município de Quatis. Durante o encontro, foram realizadas oito requalificações civis (processo judicial que permite alterar o pronome e o sexo de uma pessoa, garantindo a sua integração social) e dois casamentos civis, com objetivo de oficializar a união de casais homoafetivos, assegurando seus direitos civis.

O diretor de Proteção Social Especial de Barra Mansa, Thiago Félix, destacou a importância dessa oportunidade junto ao Programa Justiça Itinerante. “A possibilidade de se casar e ter uma identidade de gênero reconhecida formalmente contribui para aumentar ainda mais dignidade e o respeito entre as pessoas, combatendo a discriminação”, frisou.

Segundo o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, participar de ações nesse sentido ressalta o compromisso da pasta com a inclusão e o respeito à diversidade. “Temos a missão de dar vez e voz a todos, independentemente da cor, gênero e quaisquer outros aspectos. Como secretário de Assistência Social, eu e minha equipe temos o dever de apoiar e garantir que todos sejam respeitados e tratados em condições de igualdade”, disse.