Serviços essenciais, como segurança e hospitais, funcionarão normalmente Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/09/2024 16:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições municipais durante o dia 30 de setembro (segunda-feira) e antecipou o feriado do aniversário da cidade – comemorado em 3 de outubro – para o dia 1º de outubro (terça-feira).



Os serviços essenciais, que funcionam em regime de escala e atendem o público em geral, como segurança e hospitais, não sofrerão paralisação.

Confira a seguir como ficarão alguns serviços durante o recesso:



DEFESA CIVIL



A Defesa Civil estará de plantão, podendo ser acionada pelo telefone 199. Moradores que precisarem de atendimento de emergência também podem entrar em contato com o órgão pelo WhatsApp: (24) 98121-3427.



SAAE-BM



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) terá funcionamento normal para serviços de manutenção. A autarquia destaca ainda que, caso o morador precise entrar em contato, os canais estarão prontos para atender através dos números 115 e (24) 3512-4333.



HEMONÚCLEO



O Hemonúcleo de Barra Mansa funcionará normalmente durante o feriado do aniversário da cidade (3 de outubro), mas estará fechado nos dias 30 de setembro e 1º de outubro (segunda e terça-feira). A unidade está localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.



GUARDA MUNICIPAL



O trabalho da Guarda Municipal não será afetado, permanecendo de plantão 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelos telefones: (24) 3028-9336 e (24) 3028-9369. Já a Patrulha da Mulher pode ser acionada pelo número: (24) 99931-8829.



RESTAURANTE DO POVO IRMÃ RUTH



O Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, terá funcionamento normal na segunda-feira, dia 30, mas não irá funcionar na terça-feira (1º), retomando normalmente o atendimento na quarta-feira (2).