Panfletos de Cabelereiro tinham informações falsas contra Luiz Furlani, segundo Justiça EleitoralDivulgação

Publicado 28/09/2024 11:35

Barra Mansa - A Justiça Eleitoral de Barra Mansa determinou no fim da tarde desta sexta-feira (27), a retirada de circulação de panfletos com conteúdos falsos e fez busca e apreensão dos exemplares na sede do comitê do candidato a prefeito Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), proibindo a divulgação e a veiculação de novos materiais com o conteúdo impugnado, alegando, para tanto, divulgação de conteúdo falso, gerando propaganda eleitoral negativa contra o candidato a prefeito Luiz Furlani (PL), em violação à Resolução 23.610/19 e a Lei das Eleições.

A decisão judicial ainda determinou a retirada imediata da circulação dos conteúdos publicados pelos representados, tanto físico quanto digital, alegando notória ofensa com o objetivo de publicar propaganda eleitoral negativa e gerar a desinformação nas eleições, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil reais, além de responder pelos crimes de desobediência e embaraçamento das eleições conforme previsto pelo Código Eleitoral vigente em caso de descumprimento da presente decisão.

Outro fato de grande gravidade foi flagrado pela 94ª Zona Eleitoral numa gráfica no bairro Ano Bom. Foram encontrados 50 mil panfletos irregulares, sendo que no material, que foi produzido pelo Democracia Cristã, partido da base do candidato Marcelo Cabeleireiro, tinha a informação de tiragem com apenas 40 mil exemplares, mais uma vez, em desacordo com as regras permitidas pela Justiça Eleitoral.

O candidato a prefeito Luiz Furlani lamentou o episódio e destacou que sua campanha é limpa e com propostas. “Infelizmente bateu o desespero na concorrência e estão fazendo de tudo para tentar ganhar as eleições, o que não vai acontecer. Nós seguiremos trabalhando, falando de propostas e projetos para o futuro de Barra Mansa, que merece continuar mudando para melhor”, afirmou.