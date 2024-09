Suspeito encontrado com submetralhadora .40 ameaçou a própria mãe e a irmã, na Rua Ari Parreiras - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/09/2024 14:29

Barra Mansa - Um homem de 29 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (27) por policiais militares, após ameaçar a mãe e a irmã - de 49 e 29 anos, respectivamente - com uma submetralhadora. O flagrante foi em uma casa na Rua Ari Parreira, no Centro de Barra Mansa, por volta de 1h35.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento quando foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça com arma de fogo, feita pela mãe do denunciado, que teria inclusive afirmado ao pedir o atendimento que o filho seria mesmo traficante.

Os PMs foram ao local e ao chamarem o suspeito de porta de casa, ele teria atendido chamando a mãe de louca e desferindo muitas ofensas e ameaças contra ela, de acordo com o relato da equipe policial. Os policiais algemaram o suspeito, para resguardar a guarnição e os familiares do suspeito, além de evitar a fuga. Os PMs também apontaram que sabiam que havia uma arma na casa, já que a denunciante (a mãe do suspeito) mostrou fotos do armamento e confirmou o fato.

Os policiais militares realizaram uma busca na casa, com a autorização da mãe di suspeito, e encontraram um rádio transmissor e uma submetralhadora .40, com um carregador e três munições intactas, além de um aparelho celular. A mãe e a irmã do homem confirmaram que a arma era dele. Toda a ação foi filmada pelas câmeras corporais dos PMs.

O suspeito e as familiares foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência. O homem - que tem três anotações crimianais por tráfico de drogas, duas por roubo, duas por lesão corporal contra mulher e uma por receptação - permaneceu preso por porte ilegal de arma e ameaça.