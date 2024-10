Unidade será inaugurada em breve e terá capacidade para acolher 120 crianças - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 01/10/2024 17:17

Barra Mansa - Na manhã desta terça-feira (1º), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado de moradores, visitou a obra da Creche Municipal Armando Raymundo, no bairro Nova Esperança. A unidade, que em breve será inaugurada, terá capacidade para acolher 120 crianças, contando com salas para atividades, áreas solares, refeitório, sala de professores, vestiários, jardim, cozinha e parquinho.

A moradora Maria José da Silva Raymundo, esposa do homenageado com o nome da creche, falou da emoção de entrar na unidade e da satisfação de ver o trabalho empenhado no local. “Isso é a realização do sonho de todos nós, tenho certeza de que se meu esposo estivesse vivo ele estaria muito feliz e orgulhoso com este resultado. A creche está linda e eu estou muito contente por essa homenagem. Eu agradeço ao prefeito e a todos os envolvidos, além disso eu peço que Deus conserve este local por muitos e muitos anos", disse dona Maria.

O prefeito destacou os avanços das obras e parabenizou todas as equipes pelo trabalho que vem sendo desempenhado na educação do município.

“A creche está linda, ampla e com uma ótima estrutura, em padrões iguais ou melhores que unidades particulares. Eu me sinto realizado, pois nunca na história de Barra Mansa houve tanto investimento nas nossas crianças, na educação e na preparação do futuro. Uma creche não é apenas um apoio para as mães, mas principalmente a porta de entrada para as nossas crianças terem uma estrutura educacional melhor. Agradeço a toda a comunidade, a todos que trabalharam nesta obra, às secretarias de Educação e Planejamento Urbano e a todo barra-mansense que continua acreditando que com o nosso esforço essa cidade vai ser muito melhor”, disse Drable.