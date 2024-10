Serviços estão previstos em 127 ruas de 30 bairros, totalizando 63 quilômetros de ruas asfaltadas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/10/2024 22:01

Barra Mansa - Durante visita a Barra Mansa na tarde de terça-feira (1º), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou renovação de convênio para a recuperação da pavimentação de diversas vias públicas do município. Nesta etapa estão previstos serviços em 127 ruas, de 30 bairros, totalizando 63 quilômetros de ruas asfaltadas.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, os recursos para as obras já estão empenhados e os trabalhos terão início ainda nesta semana.

“Nós recebemos uma comitiva do Estado com a empresa responsável por fazer os asfaltamentos das ruas da cidade, assim como já havíamos feito o convênio anterior com o governador. Agora já nós demos a ordem de início do serviço, ou seja, já teremos máquinas na rua fazendo o início dessa nova parceria. O contrato foi assinado e todo recurso empenhado. Isso significa que, mesmo que não acabe esse ano e eu deixe de ser o prefeito, o asfaltamento não vai parar porque está garantido. Seja quem for o prefeito, estou deixando a obra, o contrato e o dinheiro”, afirmou Drable.

Neste convênio serão contempladas ruas dos bairros: Santa Clara, São Pedro, Goiabal, Jardim Marajoara, Estamparia, Vila Independência, Jardim América, Nova Esperança, Roselândia, Vila Maria, Saudade, Vila Ursulino, Getúlio Vargas, Vista Alegre, Vila Nova, Santa Rosa, Vila Brígida, Vila Coringa, Moinho de Vento, Santa Rita, Ano Bom, Vila Orlandélia, São Genaro, São Domingos, Siderlândia, Jardim Boa Vista, Mangueira, Monte Cristo, Verbo Divino e Paraíso.



Segundo o governador Cláudio Castro, os investimentos em infraestrutura, tanto em Barra Mansa quanto em todo o interior, são possíveis através dos recursos gerados por royalties e participações especiais. “Graças ao Fundo Soberano, que é essencial para a saúde financeira do Estado, nós conseguimos ter recursos para anunciar e fazer esses investimentos. Então, nós utilizamos esse recurso, democraticamente, para que possamos aplicar dentro de sua função que é investir em infraestrutura”, disse o governador.