Furlani (foto maior), está à frente de Marcelo Cabeleireiro (no alto, à direita) e Thiago Valério (embaixo à direita) - Divulgação

Publicado 01/10/2024 20:49

Barra Mansa - Um levantamento de intenções de votos realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas em Barra Mansa aponta o candidato do PL, Luiz Furlani, à frente na disputa para a prefeitura da cidade, com 39,4% na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados).

O levantamento mostrou ainda o candidato Marcelo Cabeleireiro, do União Brasil, com 31,7%, seguido por Thiago Valerio (PDT), com 11,7% e Professor Petterson (PSOL), com 2,2%. Na pesquisa espontânea, quando o próprio entrevistado declara em quem pretende votar, 21,2% dos eleitores preferem Furlani, enquanto 17,4% declararam voto em Marcelo Cabeleireiro, outros 4,5% preferem Thiago Valerio.



A coleta de dados para a pesquisa foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2024, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento ouviu 690 eleitores, com a pesquisa atingindo um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.



Veja os números



ESPONTÂNEA

Não sabe/ Não respondeu............ 48,6%

Ninguém/ Branco/ Nulo................. 7,7%

Furlani – 22................................... 21,2%

Marcelo Cabeleireiro – 44.............. 17,4%

Thiago Valerio – 12......................... 4,5%

Professor Petterson – 50................ 0,3%

Outros nomes citados................... 0,4%



ESTIMULADA

Não sabe/ Não respondeu............ 5,7%

Ninguém/ Branco/ Nulo.................9,3%

Furlani – 22................................... 39,4%

Marcelo Cabeleireiro – 44.............. 31,7%

Thiago Valerio – 12......................... 11,7%

Professor Petterson – 50................2,2%