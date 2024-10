Drable e Castro oficializaram asfaltamento de 127 ruas e construção de nova ponte - Chico de Assis/CCS PMBM

Drable e Castro oficializaram asfaltamento de 127 ruas e construção de nova ponteChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/10/2024 22:16

Barra Mansa - Durante a tarde desta terça-feira (1°), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a inauguração da reforma geral e ampliação da Escola Estadual Geraldo Ozório Rodrigues, no bairro Vila Coringa, além de uma visita ao futuro Hospital Municipal do Olho, no Ano Bom. Durante a visita, prefeito e governador aproveitaram ainda para oficializar dois anúncios para o município: o asfaltamento de 127 ruas e a construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul.

“Isso forma o maior grupo de obras da história de Barra Mansa. É o maior investimento que o Governo do Estado já fez em nossa cidade. E nós temos orgulho disso. O governador Cláudio Castro está colocando aqui recurso suficiente para nós termos a maior pavimentação da história. Serão 127 ruas de 30 bairros, totalizando 62 quilômetros de vias asfaltadas na cidade. E isso começa amanhã pela Rua Orlando Brandão, no bairro Ano Bom. O governador está conosco também para anunciar o compromisso de fazermos uma ponte ligando Vista Alegre a Vila Maria, chegando na Dutra. Isso vai criar um novo eixo rodoviário, facilitando o trânsito, dando fluidez e mudando a dinâmica do trânsito da cidade”, disse Drable.

Com obras em conclusão, o Hospital Municipal do Olho funcionará no mesmo prédio do Hospital da Mulher. A unidade vai centralizar as cirurgias oftalmológicas no município, contando com quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, sala de pré-consulta, recepção, sala de espera e banheiros com acessibilidade.

“Estou numa alegria imensurável, chegando no fim de mandato com um conjunto de realizações que nós não sonhávamos que fosse possível pelo estado da cidade que recebemos. Uma cidade que estava quebrada, que não tinha saúde, que não tinha educação, e agora, por exemplo, nós estamos dentro do Hospital do Olho. Algo que nós sonhamos e o governador está nos dando a condição de realizar. Este hospital vai atender todo tipo de patologia, inclusive com atendimento cirúrgico. Os atendimentos serão centralizados nesta unidade, dando agilidade e aumentando a qualidade do serviço”, disse o prefeito, que informou ainda que a expectativa é que até o final do ano já sejam realizadas cirurgias no Hospital.

O governador Cláudio Castro ressaltou a importância da parceria do Governo do Estado com as prefeituras para a conquista de benefícios para toda a população. “Nós do estado ficamos felizes quando vemos um prefeito fazendo obras caprichadas como esta. Muitos locais privados não têm essa qualidade. Eu não me lembro de outra época em que houve uma convergência grande de todos os prefeitos e o Governo do Estado. Isso regionalmente é importantíssimo”, comentou Castro.

Também estiveram presentes a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o deputado federal Doutor Luizinho, além de secretários municipais e outras autoridades.

Geraldo Ozório

Em seguida, a comitiva foi para o bairro Vila Coringa, onde houve a inauguração das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Comendador Geraldo Ozório Rodrigues. A unidade passou por diversas intervenções e melhorias estruturais ao longo dos últimos meses, incluindo adaptações de acessibilidade e a construção de um muro de contenção. Com apresentação do projeto Música nas Escolas, a cerimônia teve a presença da vice-prefeita e Educação, Fátima Lima, além de vários alunos, familiares e profissionais da escola.

Rodrigo Drable expressou sua alegria em entregar as obras da unidade escolar, que foi construída por seu avô e ex-prefeito de Barra Mansa, Marcello Drable.

“Quando eu assumi a Prefeitura, essa unidade estava com uma estrutura muito ruim e há muitos anos precisando de investimentos. E assim fizemos, com muita determinação da equipe e vontade de fazer do jeito certo. Nós começamos o trabalho com uma contenção imensa, porque havia um problema antigo e que nos deixava com medo todos os dias. É uma obra estruturada e que dá dignidade a quem estuda e trabalha aqui. Nós temos equipamentos e recursos de todo tipo para valorizar a aprendizagem de nossas crianças. Essa é mais uma demonstração da nossa preocupação com o futuro da cidade, porque não podemos pensar em futuro se não for investindo em cada um de nossos filhos”, afirmou.

O chefe do Executivo também falou do significado da inauguração de mais uma obra importante, frisando o trabalho em conjunto que permitiu que isso fosse possível. “Não há como descrever o orgulho de ser prefeito desta cidade e, neste fim de mandato, ver quantas coisas nós fizemos juntos. Ninguém faz nada sozinho. Estamos fazendo essa transformação que só é possível graças à parceria com o Governo do Estado, porque tem um homem chamado Cláudio Castro, que colocou as mãos em cima de Barra Mansa de forma como antes ninguém colocou”, afirmou Rodrigo.

Cláudio Castro destacou a qualidade de mais um equipamento público entregue em Barra Mansa. “Não me lembro de o prefeito Rodrigo ter construído algo de qualidade média. Todos os equipamentos que ele e sua vice, Fátima Lima, entregaram nesta cidade foram da melhor qualidade. Eles tiveram a coragem de propor obras, que pareciam impossíveis a olhos humanos, e foram lá e fizeram. Vocês correm atrás e essa escola é mais um sonho desses. Queria dizer que é um orgulho para o nosso estado estar em Barra Mansa e entregar mais um equipamento lindo como este. E a partir de hoje é da comunidade. Cuidem e tratem com amor e carinho. Essa escola é a extensão da casa de vocês, pois é aqui que as crianças vão passar grande parte do dia”, afirmou o governador.

Asfalto novo

Durante visita a Barra Mansa na tarde de terça-feira (1º), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou renovação de convênio para a recuperação da pavimentação de diversas vias públicas do município. Nesta etapa estão previstos serviços em 127 ruas, de 30 bairros, totalizando 63 quilômetros de ruas asfaltadas.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, os recursos para as obras já estão empenhados e os trabalhos terão início ainda nesta semana.

“Nós recebemos uma comitiva do Estado com a empresa responsável por fazer os asfaltamentos das ruas da cidade, assim como já havíamos feito o convênio anterior com o governador. Agora já nós demos a ordem de início do serviço, ou seja, já teremos máquinas na rua fazendo o início dessa nova parceria. O contrato foi assinado e todo recurso empenhado. Isso significa que, mesmo que não acabe esse ano e eu deixe de ser o prefeito, o asfaltamento não vai parar porque está garantido. Seja quem for o prefeito, estou deixando a obra, o contrato e o dinheiro”, afirmou Drable.

Neste convênio serão contempladas ruas dos bairros: Santa Clara, São Pedro, Goiabal, Jardim Marajoara, Estamparia, Vila Independência, Jardim América, Nova Esperança, Roselândia, Vila Maria, Saudade, Vila Ursulino, Getúlio Vargas, Vista Alegre, Vila Nova, Santa Rosa, Vila Brígida, Vila Coringa, Moinho de Vento, Santa Rita, Ano Bom, Vila Orlandélia, São Genaro, São Domingos, Siderlândia, Jardim Boa Vista, Mangueira, Monte Cristo, Verbo Divino e Paraíso.



Segundo o governador Cláudio Castro, os investimentos em infraestrutura, tanto em Barra Mansa quanto em todo o interior, são possíveis através dos recursos gerados por royalties e participações especiais. “Graças ao Fundo Soberano, que é essencial para a saúde financeira do Estado, nós conseguimos ter recursos para anunciar e fazer esses investimentos. Então, nós utilizamos esse recurso, democraticamente, para que possamos aplicar dentro de sua função que é investir em infraestrutura”, disse o governador.