Campanha do ?Outubro Rosa? busca conscientizar sobre prevenção do câncer de mama e de colo do úteroChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/10/2024 22:42

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou uma ampla programação em alusão ao ‘Outubro Rosa’, mês escolhido para conscientizar sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. A divulgação de informações sobre as duas doenças é fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. As ações vão acontecer em diversas unidades de saúde do município e no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom.

A diretora geral do Hospital da Mulher, Priscila Miguel dos Santos Dotta, destacou como o diagnóstico precoce é essencial para salvar vidas.

“O câncer está se tornando a primeira causa de mortalidade por doenças no mundo todo e o câncer de mama é o que mais mata mulheres. Durante o Outubro Rosa, reforçamos que exames que podem ser realizados para detectar o câncer de mama e o câncer de colo do útero, como mamografia, autoexame das mamas, exame de sangue, ressonância magnética, exame ginecológico, papanicolaou, colposcopia e histeroscopia, além do exame preventivo de rotina”, salientou.

A coordenadora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde de Barra Mansa, Juliana Russi, deu alguns detalhes sobre como detectar a doença. “As mulheres com maior risco de ter o câncer de mama, algumas vezes por causas hereditárias e genéticas, devem tomar cuidados especiais, fazendo, a partir dos 35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia, uma vez por ano. Já as mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer de colo de útero. É muito importante detectar o mais breve possível, assim, evitando complicações”, explicou.

Programação – Outubro Rosa

Toda a programação acontecerá no Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura, também conhecido como Hospital da Mulher, que fica Avenida Tenente José Eduardo, 200, no bairro Ano Bom.

- 16/10 (quarta-feira) – Ação de conscientização em parceria com a Patrulha da Mulher.

- 18/10 (sexta-feira) – Soltura de balões na cor rosa em homenagem às mulheres vítimas da doença no município.

- 19/10 (sábado) – Dia D da campanha Outubro Rosa, com ações também nos postos de saúde do município, contando com coletas de preventivo, solicitações de mamografia, testes rápidos e palestras de diversas temáticas.

- 26/10 (sábado) – Mutirão de exames preventivos com agendamento e marcação.