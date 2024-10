Ação ocorreu após denúncias anônimas sobre despejo de óleo, sem tratamento, em rede de drenagem - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 07/10/2024 21:26

Barra Mansa - Na tarde desta segunda-feira (7), agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, interditaram uma empresa, no bairro Ano Bom, por descarte irregular de resíduos. A ação foi possível após denúncias anônimas sobre o despejo de óleo, sem tratamento, em rede de drenagem.

De acordo com a secretaria, os agentes se dirigiram à empresa por volta das 14h com o objetivo de averiguar a veracidade da informação. “A nossa equipe foi recebida por funcionários da empresa e, em determinado local do galpão, próximo a um gerador e um compressor de ar, havia uma quantidade expressiva de vazamento de substância oleosa. Com a finalidade de avaliar a extensão da situação, foi verificado que o óleo, sem prévia separação de efluentes, era lançado na canaleta de drenagem que leva água das chuvas para a rede pluvial da avenida. Ainda durante a ação, foi constatada a realização de atividades além das licenciadas pelo município”, explicou o gerente de fiscalização, Felipe Rodrigues.

Diante dos fatos, o proprietário da empresa foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro de ocorrência e providências criminais pertinentes. Ainda segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a multa pela ação pode chegar a R$ 50 milhões, além das medidas compensatórias relacionadas ao caso. Após perícia policial, a empresa foi interditada.