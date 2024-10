Unidade é vinculada à Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais, criada em abril deste ano - Arquivo/CCS PMBM

Unidade é vinculada à Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais, criada em abril deste anoArquivo/CCS PMBM

Publicado 03/10/2024 20:52 | Atualizado 03/10/2024 20:52

Barra Mansa - A Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa está se aproximando da marca de três mil castrações realizadas em cães e gatos neste ano de 2024. A unidade é vinculada à Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais, que foi criada em abril deste ano.

Para realizar a castração é necessário efetuar o agendamento através de ligação ou de forma presencial às sextas-feiras. O animal precisa ter entre 6 meses e 7 anos de idade e pesar até 30 quilos; além disso, as fêmeas não podem estar prenhas ou em período de lactação.

O secretário municipal de Proteção e Bem Estar Animal de Barra Mansa, Alexandre Caneda, destacou a importância do método nos animais. “A castração é um procedimento fundamental para a saúde e bem-estar dos pets. Além de ajudar a controlar a população de animais abandonados, a castração reduz o risco de diversas doenças, como câncer e infecções. Também pode melhorar o comportamento dos animais, tornando-os menos agressivos e mais tranquilos”, ressaltou Caneda.

A Clínica Veterinária Municipal realiza mensalmente cerca de 320 atendimentos aos animais, o que inclui, juntamente com o número expressivo de castrações, outros serviços como a coleta de sangue em cadelas e a aplicação da vacina antirrábica.

Os agendamentos para castração são feitos presencialmente às sextas-feiras a partir de 8h, até o término das senhas, ou através dos telefones (24) 3512-0757, (24) 3512-0756 e no WhatsApp (24) 3512-0757.

A Clínica Veterinária está localizada na Rua Adolpho Klotz, 837, no bairro Santa Rosa. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em anexo à unidade, já estão em andamento as obras do futuro Hospital Veterinário, que começaram neste segundo semestre.