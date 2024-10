Furlani foi eleito para seu primeiro mandato como prefeito de Barra Mansa - Divulgação

Furlani foi eleito para seu primeiro mandato como prefeito de Barra Mansa Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:37

Barra Mansa - Luiz Furlani, do PL, foi eleito o novo prefeito de Barra Mansa, com 44.330 votos, representando 48,10% da preferência dos eleitores. O segundo colocado, Marcelo Cabelereiro (União Brasil) teve 36.600 votos (39,71% dos votos válidos), enquanto o terceiro colocado, Thiago Valério (PDT), ficou com 10.127 (10,99% dos votos). Barra Mansa teve um total de 92.163 votos válidos, registrando ainda 6.396 votos nulos (6,21%) e 4.421 (4,29%) votos em branco.

Furlani, que vai assumir em 1o de janeiro de 2025 seu primeiro mandato, teve o apoio do atual prefeito, Rodrigo Drable (PL), de quem foi secretário de Ordem Pública e de Governo. Furlani também já foi vereador por dois mandatos e presidente da Câmara Municipal.

O novo prefeito eleito de Barra Mansa, que tem na chapa a professora Luciana Alves, é advogado, casado e pai de três filhos.

Barra Mansa tem duas pessoas detidas por suspeita de ‘boca de urna’

Duas pessoas foram detidas em Barra Mansa, no Colégio Rio Grande do Sul, por praticarem “boca de urna” nas eleições deste domingo - 6 de outubro. Elas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, para o registro da ocorrência.