Atividades começaram às 5h, com equipes distribuídas por todos os bairros da cidade

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está realizando, entre domingo (6) e esta segunda-feira (7), uma operação especial de limpeza das ruas devido ao acúmulo de materiais de campanha eleitoral. As atividades começaram, às 5h, com equipes distribuídas por todos os bairros da cidade.

O coordenador da Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS) do Saae-BM, Vinícius Paiva, destacou a importância dessas ações para a cidade. “Essas operações, realizadas com o apoio de todas as equipes do Saae, são essenciais para garantir que as ruas de Barra Mansa se mantenham limpas e seguras, especialmente nas áreas de maior circulação, como o Centro. Nosso objetivo é promover um ambiente mais organizado e seguro para a população”, afirmou.

Vinícius explicou ainda que os bairros Vista Alegre, Ano Bom e o Centro, especialmente nas proximidades do Colégio Barão de Aiuruoca, foram os mais afetados pelo grande volume de panfletos e outros materiais descartados após as eleições. Apesar de o trabalho estar sendo realizado em todos os bairros, esses locais demandaram maior prioridade.

A expectativa é que o serviço seja finalizado hoje, porém algumas áreas mais críticas podem demandar mais tempo. O Saae reforça a importância de a população colaborar, evitando o descarte irregular de materiais e ajudando a manter a cidade limpa.