VII Mostra de Robótica será na Escola Vocacionada a Tecnologia - Colégio Paulo Basílio, no Vila NovaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 08/10/2024 20:57

Barra Mansa - A Semana Nacional de Ciências e Tecnologia será celebrada entre os dias 14 e 20 de outubro com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, para reforçar a importância da data que estimula o estudo científico e tecnológico no meio escolar. A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, promove na próxima sexta-feira (11), a VII Mostra de Robótica que acontece na Escola Vocacionada a Tecnologia - Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova.

Haverá oficinas com experiências feitas por estudantes de diversas escolas da rede municipal e também apresentações de seminários que são destinados aos profissionais que trabalham com tecnologia, a exemplo dos que colaboram nas Salas Tecknomaker.

A diretora do Colégio Paulo Basílio, Janaína Mendes, pontuou a respeito das atividades desta semana que culminarão na sexta com a realização da Mostra. “Estamos realizando algumas atividades em comemoração à Semana de Tecnologia e Inovação. Ontem tivemos palestra do Senai e ainda teremos a visita dos alunos ao CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, no bairro Bocaininha, onde tem um polo da Etec (Escola Técnica Estadual). Além disso, nossa mostra de robótica na próxima sexta contará com a presença de diferentes escolas da rede para frisar os benefícios de trabalhar a ciência e a tecnologia no meio acadêmico”, disse.

Escola Vocacionada Tecnologia

O método educacional voltado à Tecnologia está sendo implementado no Colégio Paulo Basílio, que se tornará a quinta instituição vocacionada no município. Barra Mansa já conta com três escolas vocacionadas socioambientais: Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento e Escola Municipal Vila Elmira, além da Vocacionada à Música – Ciep 485 Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor.

O ensino na escola do bairro Vila Nova vem transformando a percepção e estimulando o gosto dos alunos pela área científica e tecnológica. Recentemente foi implantada na unidade uma sala tecnomaker que recebeu o nome da professora Maria Lusia de Resende Melchiades, ex-diretora do colégio, que também já foi secretária de Educação e superintendente da Fundação Educacional de Barra Mansa (Febam).

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Drable destacou a importância da escola. “Essa unidade da Vila Nova será uma referência em tecnologia, pois todas as salas terão telas interativas, substituindo os antigos quadros negros. Além disso, para esta escola nós firmamos uma parceria com o Governo do Estado, através de um polo tecnológico da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), para a construção do laboratório de tecnologia. Essa escola será um marco para a educação de Barra Mansa”, disse.