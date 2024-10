Cemitério recebe também reformas com o intuito de qualificar ainda mais o atendimento - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/10/2024 22:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), vem promovendo reformas na parte administrativa do Cemitério Municipal, situado na Avenida Domingos Mariano, no Centro. O local está recebendo atualmente a instalação de ventiladores na parte externa. O cemitério recebe também reformas com o intuito de qualificar ainda mais o atendimento e prestar um serviço digno às famílias em um momento delicado.

O local já passou por diversas melhorias nos últimos anos, como a instalação de cinco aparelhos de ar-condicionado em capelas e bebedouros industriais novos na unidade. Além disso, o Cemitério Municipal também ganhou recentemente 180 lóculos (gavetas) e a construção de um muro de contenção.

Além do Centro, nos demais cemitérios do município – localizados nos distritos de Nossa Senhora do Amparo, Rialto e Floriano – houve benfeitorias como a instalação de refletores de LED. No total, 35 unidades foram distribuídas pelos quatro cemitérios, com o objetivo de melhorar a iluminação dos locais. As novidades incluem ainda a disponibilização de internet sem fio (Wi-Fi), permitindo conectividade dos usuários e dispositivos, sem a necessidade de cabos de rede.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, frisou que todo o trabalho traz alento à população e proporciona um conforto maior para que possam se despedir de seus entes queridos. “Nosso atendimento nos cemitérios busca levar para a pessoa que vivencia uma fase difícil todo o cuidado e zelo para que tenha forças durante o momento de luto. Nosso prefeito Rodrigo Drable tem a política de cuidar e ter um carinho por todos e nos orienta que façamos um serviço digno. Com esse objetivo buscamos reestruturar e aperfeiçoar nosso centro administrativo do Cemitério Municipal”, disse.

Dia de Finados

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos já se prepara para o feriado de Finados, no dia 2 de novembro, em que um alto número de pessoas passa pelos cemitérios. Para mais informações sobre os serviços oferecidos, o contato da secretaria é (24) 2106-3400.