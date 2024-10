?Dia da Consciência Negra? é celebrado no dia 20 de novembro, homenageando Zumbi dos Palmares - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/10/2024 20:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação (SME), está realizando uma série de atividades na Escola Municipal Damião Medeiros, com o propósito de se preparar para a campanha do mês da Consciência Negra, que vai discutir e combater o racismo, a desigualdade social e celebrar a cultura afro-brasileira. O ‘Dia da Consciência Negra’ é celebrado no dia 20 de novembro, homenageando Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, um símbolo de resistência e luta contra a escravidão.

As atividades integram o projeto ‘Negritude Damião’, que foi implementado na unidade escolar em 2017 com início a partir da Lei Federal 10.639/2003, que, com a sua aprovação, tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica e formação de professores, onde busca estimular a valorização da cultura afra entre os estudantes de Barra Mansa e é realizado na Escola Municipal Damião Medeiros, no bairro Paraíso de Baixo.

A diretora adjunta da unidade escolar, Cristiana Aparecida da Silva Costa, explicou que as atividades contam com um sarau cultural, onde o objetivo é rever talentos na unidade escolar. “Fomos surpreendidas com a dedicação e envolvimento dos nossos estudantes, que compreenderam rapidamente a proposta do nosso sarau. Nosso objetivo enquanto escola é oportunizar o protagonismo de nossos alunos. A atividade contou com a presença dos alunos do 2º segmento, onde estão fazendo matérias pro ‘Negritude

Damião’, que vai ser em novembro”, salientou.

A secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, enfatizou a importância do evento. “É fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos, enriquece o vocabulário e as habilidades da comunicação. As atividades com sarau são essenciais para fortalecer laços de amizade e empatia, além de valorizar a diversidade cultural. Ela não só estimula a criatividade, mas também se mostra crucial para o aprendizado dos alunos, preparando-os para uma convivência mais crítica e participativa na sociedade, formando opinião, personalidade e caráter”, apontou.