Praça das Nações Unidas terá regularização do piso e série de obras de infraestruturaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 08/10/2024 20:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, está transformando uma importante área da cidade, a Praça das Nações Unidas, localizada nas proximidades da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), no Ano Bom. O local está passando por uma reforma que vai torná-la mais moderna, bonita e segura.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a praça terá regularização do piso e uma série de obras de infraestrutura. “A nossa equipe já finalizou o novo projeto de elétrica e estamos trabalhando no novo piso central, que irá receber o playground infantil. Nós também estamos trabalhando na reforma dos canteiros, iremos fazer a troca dos bancos, serviço de paisagismo e a iluminação de LED”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o espaço está sendo revitalizado trazendo mais usabilidade. “Essa praça é localizada em um dos pontos mais importantes da nossa cidade, com um fluxo grande de pessoas. Identificamos que muitas famílias a utilizam como área de convivência e, para atender essa demanda, nós estamos trazendo mais vida a ela. Além disso, como temos um trânsito intenso ao seu redor, nós iremos instalar grades de proteção no entorno do playground para a segurança das crianças. Em breve teremos um espaço moderno e com estrutura para todos se divertirem”, disse Eros.