Ceam oferece atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres vítimas de violência doméstica - Divulgação/CCS PMBM

Ceam oferece atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres vítimas de violência domésticaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 10/10/2024 18:54

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito Humanos (SMASDH), por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), deu continuidade nesta quinta-feira (10), à entrega dos novos uniformes às funcionárias da unidade. O Ceam de Barra Mansa é responsável por oferecer atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além de dar suporte socioassistencial e intersetorial no enfrentamento aos vários tipos de violência.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, a uniformização é essencial para dar segurança, conforto e identidade aos funcionários. “É uma das estratégias que os dispositivos podem ter para transmitir mais a identidade dos serviços da secretaria de forma mais simples. O uniforme também garante mais segurança nas ruas e na procura das vítimas, além da sensação de pertencimento, conformidade com as regulamentações e da economia de tempo. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Drable, pelo apoio e atenção prestada, para mais essa conquista em nossa secretaria”, explicou.

Segundo o diretor de Proteção Social Especial, Thiago Félix, a uniformização tem diversas finalidades. “Visa transmitir mais transparência e confiança, traz padronização do atendimento, cria um ambiente de transparência, onde as mulheres sabem que suas queixas serão tratadas com seriedade e respeito. Isso aumenta a confiança no sistema de proteção e encoraja mais mulheres a buscarem ajuda”, salientou.

Para outras informações, o Centro Especializado à Mulher (Ceam) disponibiliza os telefones: (24) 3512-5692 e (24) 99883-7307, além do número 0800-2424444.