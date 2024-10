Convocação é destinada a crianças do berçário, maternal e Pré I, com até 4 anos completos até o dia 31 de março de 2025 - Arquivo/CS PMBM

Publicado 09/10/2024 18:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu nesta quarta-feira (9), as inscrições para a Chamada Escolar de 2025. A convocação é destinada a crianças do berçário, maternal e Pré I, e contempla idades entre 0 a 4 anos completos até o dia 31 de março de 2025.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de outubro, por meio do link https://matricula.barramansa.augeeducacional.com.br. Caso a pessoa não possua internet ou tenha dificuldade de preencher o formulário de inscrição no site, ela pode pedir orientação em qualquer Instituição da rede municipal de ensino.

De acordo com a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, a chamada é um passo importante para a educação. “Esta etapa tem o objetivo de ofertar às crianças que não estão matriculadas na Educação Infantil da rede municipal no ano letivo de 2024 as vagas disponibilizadas nas instituições educacionais, atendendo as normas estabelecidas. Neste momento nós estamos realizando o atendimento às creches e as crianças da pré-escola I, mas em breve teremos os demais ciclos”, detalhou.

A secretária também destacou que qualquer Instituição Educacional da rede municipal poderá auxiliar no processo. “As inscrições foram instituídas de forma on-line para oferecer mais credibilidade, transparência e oportunidade para os moradores. Mas lembramos que, aqueles que tiverem dificuldade de acesso, as unidades escolares estarão à disposição para ajudar e esclarecer dúvidas”, acrescentou.

Etapas

A Chamada Escolar compreenderá as seguintes etapas:

I – Inscrição online

II- Resultado da Chamada Escolar

III- Efetivação de Matrícula

Inscrições

As vagas são destinadas a alunos entre 0 e 4 anos completos. No caso do Berçário, o bebê deve ter 11 meses completos ou a completar até 31/03/2025; no Maternal I, a criança deve ter um ano completo ou a completar até o dia 31/03/2025; para o Maternal II, precisam estar com dois anos completos ou a completar até 31/03/2025; no Maternal III, três anos completos ou a completar até o dia 31/03/2025; e no Pré I, quatro anos completos ou a completar até o dia 31/03/2025.

As crianças que já estão matriculadas na rede municipal de ensino de Barra Mansa não precisam fazer a inscrição na Chamada Escolar BM/2025. A inscrição é destinada apenas àquelas que não estão matriculadas.

Mais informações sobre os critérios da disponibilização das vagas, documentos para levar no ato da matrícula, entre outros, estão disponíveis na portaria disponibilizada no site https://matricula.barramansa.augeeducacional.com.br/.

O resultado será divulgado a partir do dia 12 de novembro e os responsáveis poderão consultar a lista de candidatos contemplados, além de verificar a inscrição específica da criança no mesmo site.

Em caso de dúvida entrar em contato com a Assessoria de Infância e Adolescência, pelos telefones (24) 2106-3508 ou (24) 99875-3334.