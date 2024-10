Exposição mostra olhar do fotojornalista, com carreira que já dura 20 anos - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 09/10/2024 19:04

Barra Mansa - A Galeria Clécio Penedo, localizada nas dependências do Palácio Barão de Guapy, no Centro, realizou nesta quarta-feira (9), a abertura da exposição ‘Trabalho Diário – Fotojornalismo’, do profissional Felipe Vieira. A amostra é realizada pela Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM), e ficará aberta para visitação até o dia 27 de outubro.

A exposição tem o intuito de realizar uma imersão no olhar do fotojornalista, que retrata o cotidiano e os desafios de sua carreira que já dura 20 anos. Ao todo, 15 fotografias do profissional estão expostas para apreciação do público.

De acordo com Felipe Vieira, o fotojornalismo leva as pessoas a uma narrativa visual impactante. “Na era da informação instantânea, cada imagem tem o poder de contar histórias que palavras sozinhas muitas vezes não conseguem transmitir, despertando emoções e promovendo reflexões essenciais sobre a realidade que nos cerca”, comentou Vieira.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a exposição dos trabalhos do fotógrafo. “Nessa apresentação podemos ver imagens de efeitos da natureza, impactos ambientais, temos também de operações policiais. O fotógrafo jornalista é aquele que está sempre preparado no momento em que um fato relevante acontece e nisso o Felipe Vieira é especialista”, ressaltou Bravo.

A visitação das imagens ficará aberta para o público de 8h às 17h (segunda a sexta) e de 9h às 15h (sábado e domingo). O período da exposição será do dia 10 a 27 de outubro.