Colégio Paulo Basílio recebeu 7ª edição da Mostra de Robótica e 5º Seminário de Tecnologia na Educação - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/10/2024 18:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, por meio da Assessoria de Projeto TecnoMaker, realizou nesta sexta-feira (11), a 7ª edição da Mostra de Robótica e também, o 5º Seminário de Tecnologia na Educação. Alunos e profissionais da educação compareceram ao Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, no bairro Vila Nova, onde aconteceu o evento, que também contou com a presença da professora da Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Barra Mansa, Thaís da Silveira, e do aluno Gabriel Januário, idealizadores de um projeto que estimula a educação inclusiva.

A assessora de TecnoMaker na Pasta, Débora Laurindo, destacou o retorno alcançado nas atividades expostas na Mostra. “O trabalho de tecnologia na Secretaria de Educação está colhendo frutos com essas crianças e adolescentes. Percebemos o desenvolvimento que eles têm tido e isso nos enche de orgulho. Este é um dos resultados de muitos que virão. Isso evidencia o trabalho intencional de nossos professores TecnoMaker em suas práticas pedagógicas, oportunizando uma educação inclusiva, significativa e de qualidade aos nossos estudantes”, comunicou.

Aluna do 9º ano do Ciep 054 - Professora Maria Jose de Carvalho, no bairro Vila Maria, Liz Nazário detalhou seu projeto e os benefícios que ele traz. “Meu experimento é uma bicicleta que carrega o celular através da energia mecânica. Quando a pessoa pedala, ela gera uma energia que passa para uma rodinha menor e essa joga para o motor que a transforma em energia elétrica. Depois ele transfere ao cabo USB conectado ao celular. Foi a primeira vez que eu participei, a professora Alyne Casalli nos convidou para estar presente e achei muito interessante”, disse.

Liz ainda comentou sobre os avanços implementados na unidade escolar. “Nossa escola recebeu um laboratório tecnológico, totalmente novo e moderno, com ar-condicionado, impressora 3D, cadeiras novas. Isso nos ajuda para focarmos em nossos estudos e realizarmos projetos que agregam para as pessoas”, informou.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, parabenizou o empenho de todos os participantes da Mostra e se disse encantada. “Essas crianças estão de parabéns por tantas ideias, projetos bem desenvolvidos e que podem ser utilizados na sociedade. Eu parabenizo todos pelo empenho e dedicação, os professores que colaboraram para o sucesso desta Mostra e os que vieram participar do Seminário de Educação. Também agradeço ao departamento de TecnoMaker da Secretaria que faz um trabalho brilhante. Parabéns a assessora Débora e aos demais membros do setor”, ressaltou.

A Semana Nacional de Ciências e Tecnologia será celebrada entre os dias 14 e 20 de outubro com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”.