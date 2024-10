Procissão tem apoio da Prefeitura de Barra Mansa, da Associação de Canoeiros, além da Paróquia de São Sebastião - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/10/2024 15:12

Barra Mansa - A data de 12 de outubro é feriado nacional, marcando a homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil que apareceu às margens do Rio Paraíba do Sul. Em honra às tradições, no sábado (12), Barra Mansa realizou a 64ª edição da procissão fluvial. O cortejo é um momento aguardado por centenas de fiéis e conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, da Associação de Canoeiros, além da Paróquia de São Sebastião.

A programação começou com um terço rezado em frente a capela da Família Baião, organizadora do evento há três gerações, residentes na Rua Pinto Ribeiro, no Centro. Em seguida partiu em carreata até o bairro Vila Maria, onde chegou por volta das 17h na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Depois retornaram ao Centro, no final da tarde teve o Mistério de Louvor na Rua Getúlio Vargas e durante a noite, aconteceu a procissão fluvial nas águas do Rio Paraíba do Sul, emocionando todos os fiéis pelo caminho. Depois o cortejo seguiu para a Paróquia Matriz de São Sebastião e o ato final em devoção à Santa aconteceu atrás da Câmara Municipal, no Centro.

Rogério Baião, um dos organizadores do evento, contou como sua família tem mantido a tradição de fé há décadas. “Nossa procissão começou com meu avô Joaquim Baião, passou pelo meu pai Jurandir Baião e cabe a mim e meus irmãos dar prosseguimento a essa grande festa. Agradeço a Deus pela oportunidade de homenagear Nossa Senhora Aparecida e elevar seu nome neste dia tão importante para os católicos. Obrigado pelo apoio e participação de todos que contribuíram para essa festa. Viva Nossa Senhora”, enfatizou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, valorizou a realização da procissão, e destacou que o ato tem muita força em Barra Mansa. “Esta homenagem à Nossa Senhora representa uma riqueza cultural e religiosa grandiosa que passa de pai para filho e se renova ao longo de décadas. Barra Mansa tem no seu povo um traço de Minas Gerais e lá é muito forte prestar homenagem à Santa no dia que marca o feriado da aparição da imagem. Devemos respeitar e manter qualquer tipo de crença e representatividade realizada em nossa cidade”, ressaltou.