Ação vai melhorar distribuição de água na localidade, tendo em vista obras do Pátio de ManobrasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/10/2024 15:03

Barra Mansa - Com o avanço das obras do Pátio de Manobras, Barra Mansa ganhará uma nova avenida que ligará o bairro Saudade ao Centro da cidade. Uma das etapas do trabalho consiste na construção de nova rede de água na Rua Siqueira Campos, no bairro Bom Pastor, obra que está sendo executada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM).

De acordo com a autarquia, os trabalhos estão em fase final e para isso haverá a necessidade de interrupção no abastecimento em três bairros. “Nossa equipe está construindo uma rede de 200 milímetros e 300 metros de extensão. Nossa previsão é entregar a obra pronta nesta terça-feira (15), mas para isso vamos precisar interromper o abastecimento, das 8h às 17h, dos bairros Vila Maria, Saudade e Bom Pastor”, detalhou o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca.

A ação vai melhorar a distribuição de água na localidade, tendo em vista que as obras de readequação ferroviária – o Pátio de Manobras – avançam, além da necessidade de ampliação e modernização do serviço antes que a via receba a pavimentação asfáltica, que vai começar após a conclusão dos trabalhos do Saae.

“Pedimos a compreensão dos moradores, já que esse transtorno se faz necessário para que possamos fazer a melhoria dos nossos serviços e contribuir para o avanço do Pátio de Manobras. Assim que concluirmos o abastecimento será normalizado”, disse Zeca.

O Saae de Barra Mansa está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. Para mais informações, basta entrar em contato através do telefone: (24) 3512-4333.