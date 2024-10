Um dos presos estava com tornozeleira eletrônica e seria gerente do tráfico na Vila Delgado, em Barra Mansa - Divulgação/PMERJ

Barra Mansa - Uma operação da Polícia Militar, no bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa, nesta segunda-feira (14), prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas. Um dos presos utilizava tornozeleira eletrônica e é apontado pela PM como suposto gerente do tráfico no bairro Vila Delgado, também em Barra Mansa.

Na ação, foram encontrados com os suspeitos 265 pinos de cocaína, 39 porções de maconha, 30 frascos de loló, além de anotações ligadas ao tráfico e uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde os detidos foram autuados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos.