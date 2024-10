Evento será realizado de 10h às 12h, na Biblioteca Municipal, no Palácio Barão de Guapy, no Centro - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 14/10/2024 16:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, vai apoiar, neste sábado (19), o lançamento do livro ‘Migração Italiana e Memórias de Mulheres’, que tem como autora a professora Syrléa Marques Pereira. A escritora é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com estudos realizados parcialmente na Università di Napoli – L’Orientale, e pesquisadora da imigração italiana da região da Toscana para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O evento será realizado de 10h às 12h, na Biblioteca Municipal, localizada no interior do Palácio Barão de Guapy, no Centro. Haverá sessão de autógrafos e a escritora contará histórias sobre o processo de produção da obra.

A proposta da obra é relatar o trabalho desenvolvido pelas mulheres que, durante encontros familiares, exibem as fotografias e pequenos objetos pessoais colecionados e conservados através do tempo e narram histórias falando do deslocamento de seus antepassados que vieram para o Brasil. As mulheres atualizam continuamente a memória do grupo familiar e unem as duas pontas envolvidas no processo migratório: a Itália ao Brasil.

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘Migração Italiana e Memórias de Mulheres’

Data: Sábado (19)

Hora: 10h às 12h

Local: Biblioteca Municipal – Palácio Barão de Guapy, Praça da Bandeira, s/n, Centro, Barra Mansa