O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável por investigar o acidente - Foto: Divulgação

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável por investigar o acidenteFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 15:57

Barra Mansa - Dois jovens que estavam desaparecidos desde a noite de sábado (25) foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (27), após o carro em que viajavam ser localizado em uma ribanceira às margens da RJ-155, na altura do km 70, na localidade de Ataulfo de Paiva, zona rural de Dois jovens que estavam desaparecidos desde a noite de sábado (25) foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (27), após o carro em que viajavam ser localizado em uma ribanceira às margens da RJ-155, na altura do km 70, na localidade de Ataulfo de Paiva, zona rural de Barra Mansa

Segundo informações apuradas, os dois foram vistos pela última vez na noite de sábado, quando saíram em um Fiat Mobi branco. Desde então, familiares e amigos realizavam buscas e tentavam obter informações sobre o paradeiro da dupla.

Na manhã desta segunda-feira, o veículo foi encontrado em uma ribanceira nas proximidades do Bar do Carlota e do Clube Santa Helena, antes do km 70 da RJ-155. De acordo com informações iniciais, a localização foi possível por meio do sistema de rastreamento do automóvel, que era alugado.

Conforme a ocorrência registrada pelo 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o carro seguia no sentido Barra Mansa–Rio Claro quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e despencou por uma ribanceira de aproximadamente 25 metros. Os dois ocupantes morreram no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do BPRv atenderam a ocorrência. Após a realização da perícia, os corpos foram removidos para os procedimentos de praxe. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável por investigar as circunstâncias do acidente.