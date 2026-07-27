O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável por investigar o acidenteFoto: Divulgação
Dois corpos são encontrados após carro cair em ribanceira em Barra Mansa
Veículo foi localizado por rastreamento às margens da rodovia; vítimas eram moradores de Rio Claro e Volta Redonda
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Ossada humana é encontrada em terreno no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa
Restos mortais de uma mulher foram localizados durante a capinagem de um terreno
Polícia Civil prende homem com mandado de prisão e apreende munições durante operação em Barra Mansa
Suspeito foi localizado no bairro Getúlio Vargas; no quarto ocupado por ele, agentes encontraram munições, simulacro de arma e máscara de palhaço
Adolescente de 17 anos é morto a tiros no bairro Jardim América, em Barra Mansa
Vítima foi encontrada dentro do porão de uma residência com mais de dez perfurações; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Prefeitura de Barra Mansa orienta sobre como solicitar serviço de forma gratuita e direto do celular
Estão disponíveis serviços relacionados à poda, risco elétrico, risco de queda, danos ao pavimento, árvore doente, destoca, motivação por obras, ameaça a edificações e galho ou árvore caída
Capacitação reforça importância da PEP na rede de urgência e emergência de Barra Mansa
Encontro promovido pela Secretaria de Saúde reuniu profissionais da rede pública e privada no Parque Natural de Saudade para atualização sobre HIV, hepatites virais e ISTs
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