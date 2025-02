Os dois ônibus envolvidos no acidente estavam com licenciamento irregular - Foto: Paulo Dimas

Publicado 12/02/2025 17:18

Barra Mansa - Os dois ônibus envolvidos no acidente que feriu levemente 40 pessoas no bairro Boa Vista II, na manhã desta quarta-feira, dia 12, foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa. De acordo com o secretário da Pasta, Daniel Abreu, os veículos estavam com o licenciamento irregular e foram encaminhados ao Parque da Cidade, no Centro.



“Fizemos contato com o presidente do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), Leonardo de Lima Matias, solicitando a intervenção imediata dessas linhas, tendo em vista os recorrentes problemas. O serviço está ficando insustentável, colocando em risco a nossa população”, destacou o secretário.



O prefeito Luiz Furlani, que está em Brasília participando do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, também entrou em contato com o presidente do Detro e destacou que não medirá esforços para solucionar o problema. “Contem com a gente, pois cobraremos uma medida imediata pela intervenção dessa linha”, enfatizou.



De acordo com a Guarda Municipal, um ônibus da Viação Agulhas Negras perdeu o freio por volta das 7 horas desta quarta-feira, dia 12, quando trafegava pela Rua João Xavier Itaboraí, no Boa Vista II, atingindo outro ônibus da empresa, além de dois carros e um van que transportava estudantes da Escola Municipal Nove de Abril.



A pedido do prefeito Furlani, equipes das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos seguem prestando auxílio às 40 vítimas, desde o primeiro momento do acidente. Ele também agradeceu e parabenizou o apoio prestado pela Guarda Municipal.



O subsecretário de Assistência Social, Willian Pereira, esteve nas unidades de saúde para onde os feridos foram encaminhados. Ele estava acompanhado de membros da Pasta e também da Secretaria de Saúde, que listaram quais foram as vítimas e conferiram se alguma precisava de outro tipo de auxílio.



A secretária de Educação, Fátima Lima, também manteve contato com a unidade de ensino onde estudam as crianças que estavam na van. Ela visitou uma das crianças que foram encaminhadas com ferimentos para a Santa Casa de Barra Mansa.



Todas as 40 vítimas do acidente tiveram ferimentos leves, mas precisaram ficar algumas horas em observação na Santa Casa, Hospital Santa Maria (Barra Mansa), Hospital do Retiro e São João Batista (Volta Redonda).



A Secretaria de Saúde de Barra Mansa segue com atendimento psicológico no Cras do Nove Abril a todos os envolvidos na ocorrência, bem como às famílias.



Termo de Ajustamento de Condutas



No dia 14 do último mês, o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, esteve no Rio de Janeiro com o presidente do Detro, Leonardo de Lima Matias. O objetivo do encontro foi reforçar junto ao órgão estadual a necessidade de ações em decorrência da má conservação dos veículos da Viação Agulhas Negras, que realiza o transporte coletivo intermunicipal entre a Região Leste de Barra Mansa e a cidade de Volta Redonda.



Na ocasião, o presidente do Detro informou que havia sido feito um TAC (Termo de Ajustamento de Condutas) em que a empresa teria 45 dias para cumprir melhorias no serviço prestado. O prazo se encerra no final deste mês de fevereiro.