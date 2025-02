As capacitações começaram na última terça-feira, dia 11 - Foto: Chico de Assis

Publicado 12/02/2025 11:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), juntamente com o Sicomércio, apoia cursos e workshops voltados ao Mundo Pet. As capacitações e instruções começaram na última terça-feira, dia 11, e são promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ) no micro-ônibus do Pet Móvel. O veículo está estacionado na sede da entidade na cidade, na Rua Luís Ponce, no Centro.



Os workshops e palestras abordam temas como: beleza dos pets; estética e geração de renda; dentre outros. Na quinta-feira, dia 13, será iniciado um curso de Banho e Tosa para cães e gatos. Todas as atividades são gratuitas.



O secretário de Bem-Estar dos Animais, Roberto de Carvalho, o Beleza, ressaltou como as aulas podem agregar no desenvolvimento do setor, que é uma área muito visada e cresce diariamente. “Esses workshops vão aperfeiçoando mais a capacidade dos tutores. Muitos são direcionados a profissionais que já atuam na área, mas estão disponíveis também para quem gosta e tem interesse em trabalhar com Pets. Um mercado que se consolida e tem grande importância para as empresas”, comunicou.

O gerente do Senac de Barra Mansa, Roberto Lopes, destacou os benefícios das aulas. “Estamos iniciando com três workshops. O curso de banho e tosa não está mais com vaga, pois já superamos o número de alunos. São workshops de curta duração e terminando os alunos já podem sair com certificado para atuar no mercado de trabalho”, informou.

Moradora do bairro Vila Coringa, Kamila Caldas participou de uma das aulas. Ela trabalha diretamente com pets e possui quatro animais em sua residência, entre cães e gatos. Kamila pontuou como o curso vai ajudá-la em sua rotina. “Os cuidados com os animais, questões como higiene são fundamentais. Eu ajudo com trabalho de resgate de pets e é muito importante dar uma atenção e um apoio aos animais que são seres tão bonitos e carinhosos”, concluiu.