A visita foi uma oportunidade para trocar experiências e ações realizadas em prol de mulheres em vulnerabilidade devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas - Foto: Divulgação/PMBM

A visita foi uma oportunidade para trocar experiências e ações realizadas em prol de mulheres em vulnerabilidade devido ao uso abusivo de álcool e outras drogasFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 10/02/2025 21:18

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira, dia 10, o coordenador da Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas) de Barra Mansa, César Thomé, recebeu a visita de Cristina Dutra, titular da Coordenadoria da Mulher, que integra a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende. A visita foi uma oportunidade para trocar experiências e conhecimentos, sobretudo as ações realizadas em prol de mulheres em vulnerabilidade devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.



De acordo com César Thomé, o encontro foi fundamental para compartilhar informações e boas práticas que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. “É gratificante ver o nosso trabalho na Compod cada vez mais reconhecido. Isso nos motiva a continuar trabalhando em prol da comunidade", afirmou.



Para Cristina Dutra, a Compod de Barra Mansa é uma referência para o município de Resende, e espera desenvolver parcerias para novas ações em sua cidade. "César Thomé e sua equipe demonstram um compromisso sério e humano com a causa social. E é assim que precisamos trabalhar na Secretaria de Assistência Social de Resende. A parceria com outras instituições contribui para a promoção dos direitos humanos, criando oportunidades para as pessoas em situação de vulnerabilidade", frisou Cristina.



A Compod realiza um trabalho contínuo de conscientização sobre o uso abusivo de substâncias que podem provocar dependência química, estando à disposição para atender empresas e escolas do município. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (24) 98154-0116.