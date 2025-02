Um carro, sem pneus, foi recolhido no bairro Vista Alegre - Foto: Felipe Vieira

Publicado 10/02/2025 15:11

Barra Mansa - Com foco no ordenamento da cidade, uma força-tarefa da Guarda Municipal – vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública – tem retirado veículos abandonados nas vias públicas do município. Além de aumentar a segurança e facilitar a circulação de veículos e pedestres, a ação também contribui para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue) e criadouros de animais peçonhentos.



Durante a manhã desta segunda-feira, dia 10, houve o recolhimento de um carro que estava sem pneus em uma calçada na Rua Ipanema, no bairro Vista Alegre. O trabalho foi acompanhado pelo secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu. "Estamos passando com a Guarda Municipal em alguns bairros, principalmente naqueles em que recebemos denúncias. É importante que a população esteja consciente que não pode abandonar veículos em hipótese alguma. Esse carro no Vista Alegre, por exemplo, estava atrapalhando a coleta de lixo na rua. Precisamos que todos colaborem para que continuemos mantendo nossas ruas limpas", declarou o secretário.



Abreu explicou que, inicialmente, os automóveis encontrados são adesivados com a notificação para a retirada das ruas dentro do prazo de até 5 dias. Quando isso não ocorre, os veículos são levados para o Parque da Cidade.



O prefeito Luiz Furlani reforçou que esse trabalho irá continuar em todos os bairros da cidade. “Temos percebido como a população está apoiando a iniciativa, através de denúncias por telefone ou nas redes sociais da Prefeitura. Quem tem um veículo ou carcaça abandonada na rua, o momento de retirar é agora. Se você não fizer, a Guarda Municipal vai tomar essa providência. Sabemos o quanto esses veículos abandonados provocam insegurança, pois acabam servindo de esconderijo de meliantes e drogas, além de terem se transformado em focos da dengue”, enfatizou Furlani.



A Secretaria de Ordem Pública continua catalogando os veículos abandonados. As denúncias podem ser feitas através do telefone: (24) 3028-9341; ou na sede da Pasta, que fica no Parque da Cidade – Avenida Prefeito João Chiesse Filho, n° 312, no Centro.