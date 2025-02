O evento visa fortalecer a economia local e dar espaço aos pequenos empreendedores - Foto: Paulo Dimas

O evento visa fortalecer a economia local e dar espaço aos pequenos empreendedoresFoto: Paulo Dimas

Publicado 10/02/2025 09:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação de Moradores da Colônia, promoveu neste último domingo, dia 09, a 10ª edição da Feira do Empreendedor. O evento visa fortalecer a economia local e dar espaço aos pequenos empreendedores.



A atividade proporcionou aos moradores e visitantes, uma rica troca de experiências e oportunidades de negócios, através da participação de cerca de 20 expositores com uma variedade de produtos, do artesanato à gastronomia. Muitos participantes são empreendedores que começaram seus negócios em casa e, através da feira, encontraram um espaço para divulgar seu trabalho e conquistar novos clientes.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, ressaltou a importância de apoiar os pequenos empreendedores. “A feira é uma oportunidade valiosa para que os nossos comerciantes se mostrem, interajam com a comunidade e fortaleçam suas atividades. Estamos aqui para incentivar e apoiar todos os que têm a coragem de empreender”, afirmou Cesar.



A 10ª Feira do Empreendedor da Colônia se consolidou como um importante ponto de encontro para a comunidade e um verdadeiro catalisador de iniciativas que visam o crescimento e o fortalecimento da economia local. A organizadora da feira, Angélica da Silva Elias, falou da proporção que o evento tomou. “São muitos desafios para realizar um evento como este, agradeço a Prefeitura por estar nos apoiando desde a primeira edição. É uma honra promover essa ação e ter tantos empreendedores parceiros que estão conosco desde o início”, concluiu Angélica.



Quem também marcou presença no evento foi prefeito Luiz Furlani, acompanhado da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, e do vereador Dudu Pimentel. “A nossa parceria, enquanto poder público, com os moradores só podia resultar em um evento de excelência como este, que fomenta a economia e traz alegria e diversão para todas as famílias. Ter uma ação como esta beneficia todos os envolvidos e faz com que o bairro cresça cada dia mais. Vamos seguir avançando e prestando apoio a todas as iniciativas que promovam e fomentem a economia da nossa cidade”, disse Furlani.