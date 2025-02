A feira aconteceu no último sábado, dia 08, na praça da Matriz - Foto: Paulo Dimas

Barra Mansa - Em uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais, com o Grupo CãoNina, aconteceu neste último sábado, dia 08, uma feira de adoção de 25 cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos. O evento ocorreu na Praça da Matriz, no Centro, com o objetivo de encontrar um novo lar para animais recolhidos das ruas ou em lares provisórios de voluntários da causa animal, onde recebem cuidados e carinho na espera de serem adotados.



De acordo com a representante do Grupo CãoNina, Isabella de Freitas, eventos como o realizado neste sábado permitem conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável dos animais, que merecem receber amor e atenção. "É um prazer enorme estar aqui hoje nessa feira de adoção de animais, ao lado da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Essa iniciativa é fundamental para nós da ONG CãoNina, pois nos permite encontrar lares para os animais que estão sob nossos cuidados e orientar a população sobre como cuidar deles adequadamente", contou.



Isabella explicou que quando alguém se interessa em adotar um animal, é realizada uma entrevista para conhecer melhor o perfil do adotante e entender se o animal é compatível com o seu estilo de vida. “Nós fazemos perguntas sobre a experiência prévia com animais, o espaço disponível na casa, o tempo que o animal terá de atenção e exercícios, além da disponibilidade financeira para cuidar do bichinho”, informou.

Após a adoção, a ONG CãoNina realiza um acompanhamento para garantir que o animal esteja se adaptando bem ao seu novo lar e oferece orientação ao adotante, inclusive para que ele tenha acesso à cirurgia de castração, que é realizada gratuitamente pela Prefeitura.



Titular da Pasta de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, enfatizou a importância de aproximar a população dos pets que precisam de um lar, destacando que o trabalho em parceria com as ONGs é fundamental para alcançar esse objetivo.



"Queremos conscientizar a população de que os animais são seres sencientes, que merecem respeito, cuidado e amor. O prefeito Furlani tem uma visão muito clara e sensível em relação aos animais. A partir dessa visão, ele tem apoiado e incentivado as ações da Secretaria para proteger e cuidar dos animais que mais precisam", afirmou o secretário.



Beleza também frisou que sua equipe está trabalhando para apurar os casos que envolvam sofrimento e descaso com os animais no município. “A Secretaria está empenhada em combater as situações de maus-tratos e abandono de animais. Nós recebemos denúncias e trabalhamos em conjunto com as autoridades competentes para investigar e fazer com que sejam aplicadas as punições aos responsáveis. Importante destacar que nossa ouvidoria trabalha preservando o anonimato de quem denuncia. Hoje mesmo aqui na feira, nós recebemos três denúncias e faremos diligências aos locais para apuração e possível resgate”, revelou.



Barra Mansa avança no cuidado e respeito aos animais



Beleza contou também que a pasta tem projetos para melhorar a assistência médica veterinária, através do aumento do número de cirurgias, realização de atendimentos clínicos e implantação de uma farmácia popular especializada em medicina veterinária. “Essa iniciativa visa proporcionar cuidados mais abrangentes e acessíveis para os animais. Com essa expansão, a secretaria reforça seu compromisso com o bem-estar animal e busca criar uma rede de assistência mais robusta e eficaz”, concluiu.



A população tem um papel fundamental na luta contra os maus-tratos e abandono de animais. Se você sabe de algum caso, a Secretaria possui um canal de denúncia através do número: (24) 98120-0153.