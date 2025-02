Prefeito se reuniu no Hospital da Mulher para discutir melhores serviços para a cidade - Foto: Divulgação/PMBM

Prefeito se reuniu no Hospital da Mulher para discutir melhores serviços para a cidadeFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 07/02/2025 20:38

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, segue com visitas às unidades de saúde da cidade para averiguar o andamento dos serviços e conferir possíveis melhorias a serem feitas em prol da população. Nesta sexta-feira (07), ele esteve no Hospital da Mulher, onde conversou com todas as lideranças médicas e de atendimento do local. Repassou solicitações dos moradores às equipes e reforçou que irá cobrar a manutenção ou melhorias no que for necessário.



Furlani também destacou que irá investir em estrutura física para os pacientes e para melhores condições de trabalho aos profissionais da Saúde. "O Hospital da Mulher é onde as mães vivenciam o momento mais importante. Aqui nascem seus filhos, vidas, e vou vistoriar para assegurar que este importante acontecimento seja especial para as nossas famílias. Já conversei com nosso secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e toda a sua equipe, sobre a reforma estrutural que faremos em no hospital. Sempre estarei acompanhando de perto o funcionamento desta e de todas as unidades de saúde. Sou um prefeito que estará nas ruas, atento aos anseios da população. Aqui, com certeza, vou me empenhar, dedicar esforços e cobrar para que o serviço seja cada vez melhor", enfatizou Furlani.



A diretora do Hospital da Mulher, Lívia Xavier de Meirelles, destacou a importância da proximidade com os moradores para que as melhorias possam acontecer. “Logo no início deste ano, sob orientação do prefeito Luiz Furlani, implantamos uma caixa de sugestões na recepção do hospital. Também disponibilizamos um QR Code para o preenchimento on-line. Assim, podemos ouvir as mulheres que são atendidas e atuar com precisão nas melhorias necessárias para o melhor atendimento”, explicou Lívia.



O Hospital da Mulher de Barra Mansa fica na Avenida Tenente José Eduardo, nº 200, no bairro Ano Bom. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0719.