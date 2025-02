Encontro foi realizado no Parque Natural Municipal de Saudade - Foto: Chico de Assis

Publicado 05/02/2025 18:03

Barra Mansa - Com realização do Senac RJ e apoio da Prefeitura de Barra Mansa e do Sicomércio, a Escola Móvel Pet vai oferecer gratuitamente seis workshops e um curso de banho e tosa no município a partir da próxima semana. Para detalhar a programação e esclarecer dúvidas, um encontro foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 5, no Parque Natural Municipal de Saudade. Os secretários de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, marcaram presença representando a administração municipal. Também compareceram a presidente do Sicomércio Barra Mansa, Lilian Panizza, e o vereador Klévis Farmacêutico.



O gerente do Senac de Barra Mansa, Roberto Lopes, destacou que a programação incluirá temas variados para atender tanto os tutores quanto os profissionais que atuam na área. “Serão abordados temas como cuidar e dar banho nos pets, o que fazer ao levar o animal pra casa, a parte de colorimetria, que é algo mais profissional. E, a partir do dia 13, iniciaremos o curso de banho de tosa de cães e gatos, com uma carga horária bem maior, para habilitar os profissionais para ingressar em pet shops ou montar o próprio negócio”, contou.



Cesar de Carvalho, secretário de Desenvolvimento Econômico, aproveitou a ocasião para destacar a necessidade de um olhar atento e a valorização desse mercado que está em ascensão. “O Sicomércio nos chamou para essa ação e resolvemos envolver a Secretaria de Proteção dos Animais, porque não é sempre que temos algo tão específico para esse segmento e de forma gratuita. Nosso objetivo nesta reunião foi trazer os empreendedores do setor para entender como serão as atividades. São poucas vagas, mas pretendemos criar um cadastro de reserva para firmar futuras parcerias e criar novas turmas. Acreditamos que através de capacitação todos podem ter condições de crescer com seu negócio”, expressou Cesar.



De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, é importante a Prefeitura estar atenta e acompanhar pautas que envolvem um segmento cada vez mais discutido em nossa sociedade. "Para nós, como Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais, encontros como este permitem criar um elo com os empreendedores, as casas agropecuárias e as clínicas veterinárias. Com isso, falamos um pouco do trabalho da nossa pasta e de nossos objetivos nos próximos anos. A ideia hoje é plantar coisas boas para colher bons frutos", declarou o secretário.



Como participar



Os seis workshops, que vão acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro, têm 15 vagas disponíveis para cada.



Já para o curso de banho e tosa, que começa no dia 13, são 14 vagas oferecidas – sete para cada turma. O link para inscrição é: Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZM8E_1xdJUSTvL245-gzR1mraYW5sO9DsQS2DmW9twhUNFJEVzBRN0M5Nk1ZRFM0VzBFMU5PNjlaTy4u&route=shorturl. É possível participar de mais de um workshop, desde que haja compatibilidade de horário.Já para o curso de banho e tosa, que começa no dia 13, são 14 vagas oferecidas – sete para cada turma. O link para inscrição é: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZM8E_1xdJUSTvL245-gzR1mraYW5sO9DsQS2DmW9twhUOFhLMElNRk5YVTYyVDBHOU5UUkZQTjFHWi4u&route=shorturl.

Para participar desse curso é necessário ter pelo menos 18 anos e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental.



Todas as atividades irão ocorrer em um micro-ônibus, que ficará parado no estacionamento do Senac – localizado na Rua Luís Ponce, 103, Centro.