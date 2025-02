Encontro foi realizado no Centro Administrativo Municipal - Foto: Chico de Assis

Encontro foi realizado no Centro Administrativo MunicipalFoto: Chico de Assis

Publicado 04/02/2025 20:56

Barra Mansa - Facilitar o acesso dos moradores de Barra Mansa às vagas de emprego oferecidas pela ArcelorMittal foi o tema de uma reunião realizada nesta terça-feira (04), no Centro Administrativo Municipal. Representantes da empresa foram recebidos pela secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; o subsecretário de Educação, Fabiano Justo; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho; além de outros membros das pastas e do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello.



Como parte de seu plano de expansão, a unidade local da ArcelorMittal está com mais de 120 vagas abertas para os níveis médio e técnico. Um dos pontos frisados no encontro foi o desconhecimento de muitos moradores sobre as possibilidades profissionais dentro da empresa – sobretudo as pessoas que residem em áreas rurais ou de vulnerabilidade social.



A especialista de DE&I (Diversidade, Equidade e Inclusão) da ArcelorMittal, Regiane Miranda, agradeceu o apoio da Prefeitura na divulgação das vagas e falou de como o trabalho em conjunto fortalece os laços entre a empresa e o município. "Um dos propósitos de vida que eu tenho é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vim da periferia, estou hoje na posição que estou e sei que as pessoas precisam de oportunidade, da mesma forma que eu tive. Acredito que todos nós aqui temos o mesmo propósito e isso nos motiva a ir além. A escuta faz a diferença e nós queremos fazer a diferença na comunidade onde a ArcelorMittal está. Contem comigo no que vocês precisarem" afirmou.



Joseane Ricarte, titular da Pasta de Assistência Social, falou do impacto positivo do encontro. “A ArcelorMittal tem uma importante missão de promover o desenvolvimento socioeconômico do município, onde ela está ampliando seus serviços e demandando mão-de-obra. E nós, como poder público, estamos somando forças e fazendo nossa parte para fortalecer essa parceria. Estamos muito felizes com mais uma ação tão benéfica para a população de Barra Mansa”, declarou a secretária.



O subsecretário de Educação, Fabiano Justo, falou de como a pasta reconhece essa abertura de vagas como uma oportunidade para os jovens ingressarem em uma carreira na ArcelorMittal. “A Secretaria de Educação enxerga essa parceria como uma grande possibilidade para os alunos do pós-médio. Além disso, pretendemos usar essa ação para alcançar os estudantes de ensino médio nos distritos e contribuir para sua entrada no mercado de trabalho. Mesmo que não sejam alunos da nossa rede, percebemos que é uma grande oportunidade em nosso município”, revelou.



As vagas oferecidas atualmente pela ArcelorMittal em Barra Mansa podem ser conferidas pelo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OifNN-wcrkqil0FIDqVPjSWPD3Y2dW5PsSSw4qvBb-tUQ0o2REpNSEgyQTFUSkQ0U1AyVUtBQlJQTC4u.