Atividades para todos os públicos nos bairros Saudade e Colônia - Foto: Paulo Dimas

Atividades para todos os públicos nos bairros Saudade e ColôniaFoto: Paulo Dimas

Publicado 04/02/2025 12:11

Barra Mansa - Barra Mansa se prepara para um fim de semana repleto de atividades que prometem agitar a cidade e promover a economia e a cultura local. Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tecnologia e Inovação, os moradores poderão aproveitar o Festival de Verão, no bairro Saudade, e a Feira do Empreendedorismo, na Colônia. Os eventos combinam entretenimento, lazer, gastronomia e oportunidades para empreendedores.



Na sexta-feira, dia 07, a Praça Dom Sebastião Leme, localizada no bairro Saudade, acontecerá o Festival de Verão. O evento será em frente à Igreja de Santo Antônio e reunirá uma série de atrações, incluindo uma mostra da gastronomia local, apresentações musicais e um encontro de carros antigos.



A abertura do festival contará com a cantora Cecília Reis, que promete encantar o público com sua voz marcante. Já no sábado, a programação segue com a apresentação de Kadu Silva e Banda às 15h, e à noite, a animação ficará por conta de Rodrigo Gavi e Fabi, que se apresentam às 20h. Para fechar com chave de ouro, no domingo, o grupo Opsamba agitará o público às 15h, seguido pela dupla Jô e Samuel, que encerra o festival às 20h.



"O Festival de Verão não é apenas um espaço de lazer, ele desempenha um papel importante no fomento da economia local. Ao apoiar nossos empreendedores e artistas, estamos investindo no desenvolvimento Barra Mansa e principalmente no fortalecimento do bairro", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico Tecnologia e Inovação, César de Carvalho.



Feira de Empreendedorismo da Colônia



No domingo, dia 09, o bairro Colônia será palco da 10ª edição da Feira de Empreendedorismo da Colônia, um evento que já se tornou uma tradição e faz parte do calendário de ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Realizada em parceria com a associação de moradores, a feira acontecerá das 9h às 17h, na praça do ponto final, e segue sendo uma vitrine para os talentos e produtos locais.



Os visitantes poderão conhecer a variedade de produtos artesanais, itens de decoração, delícias gastronômicas e muito mais, tudo produzido por empreendedores da região, principalmente do bairro. Além de fortalecer a economia local, o evento é uma oportunidade para os moradores se reunirem em um ambiente de música e diversão, valorizando o trabalho e a criatividade de cada expositor.



A Feira de Empreendedorismo da Colônia se tornou um ponto de referência para a valorização dos produtos artesanais, da gastronomia local e um espaço que recebe não apenas expositores do bairro, mas também de outras áreas de Barra Mansa e até de municípios vizinhos. Isso demonstra a força da nossa economia e a importância de promovermos ambientes colaborativos, em que todos possam mostrar seus trabalhos. Apoiar eventos como este é fundamental para o desenvolvimento econômico de Barra Mansa, dando visibilidade ao trabalho e incentivando a economia do município, criando oportunidades e fomentando o empreendedorismo.



Com uma programação diversificada e cheia de opções para todas as idades, o fim de semana em Barra Mansa se apresenta como uma ótima oportunidade para a população se divertir, apoiar o comércio local e desfrutar de momentos de lazer e cultura.