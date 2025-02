Ao todo, o contrato envolve 19 ruas do bairro - Foto: Paulo Dimas

Publicado 03/02/2025 17:33

Barra Mansa - Durante a tarde desta segunda-feira, dia 03, o prefeito Luiz Furlani esteve conferindo as obras de pavimentação no bairro Vila Ursulino. O trabalho é executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e acompanhado pela Prefeitura. De acordo com o atual contrato, ao todo serão 19 ruas asfaltadas na localidade. Durante a visita, na Rua Professor Moacyr Arthur Chiesse, próximo ao Posto de Saúde do bairro, Furlani esteve acompanhado do vereador Casé e do ex-prefeito Rodrigo Drable.



Furlani destacou a importância do trabalho em conjunto com o governo estadual, que tem proporcionado a realização de diversas obras no município. “Temos avanços por toda a cidade e agora estamos com esse importante trabalho de asfaltamento aqui na Vila Ursulino. Isso é resultado de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ao Cláudio Castro, que é o governador que mais contribuiu para os avanços em Barra Mansa, nos atendendo sempre e nos apoiando também na realização desse trabalho, cumprindo um compromisso que tínhamos com a comunidade”, informou o prefeito.



No bairro Vila Ursulino a Rua Geraldo Magela de Andrade já está concluída. Nesta segunda-feira as equipes trabalham nas ruas G e Professor Moacyr Chiesse Filho, mas em breve outras vias da localidade também serão contempladas. "O asfalto aqui na rua do posto está ficando excelente, assim como o trabalho realizado na Rua Geraldo Magela de Andrade. É asfalto por toda a Vila Ursulino! Nós agradecemos a todos os envolvidos nesta obra maravilhosa", disse a moradora Sueli Silva Costa.