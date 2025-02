Encontro teve como objetivo discutir e alinhar ações entre os poderes Executivo e Judiciário para a proteção dos direitos humanos e da promoção da cidadania no município - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 31/01/2025 20:20

Barra Mansa - Na tarde desta sexta-feira, dia 31, representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa receberam a visita da juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução e Conflito e Cidadania (CEJUSC), Dra. Anna Carolinne Licasalio da Costa. O encontro teve como objetivo discutir e alinhar ações entre os poderes Executivo e Judiciário para a proteção dos direitos humanos e da promoção da cidadania no município.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, enfatizou a importância dessa parceria, ressaltando que a união de esforços é fundamental para garantir direitos e melhorar a qualidade de vida da população. “Trabalhar em conjunto é essencial para enfrentarmos as diversas violações de direitos que ainda persistem em nossa sociedade. O CEJUSC desenvolve um trabalho muito importante voltado para a cidadania. São vários projetos e ações desenvolvidas ao longo do ano que trazem resultados significativos para a população. Nosso encontro hoje foi para alinhamento e soma de forças para obtermos resultados ainda melhores”, destacou Joseane.



Durante a reunião, que teve caráter construtivo, a juíza apontou as possibilidades de ação em conjunto com o intuito de atender as demandas da população. Além disso, apresentou um panorama das atividades desenvolvidas pelo CEJUSC na comarca e entre os tópicos abordados, destacaram-se ações relacionadas à violência doméstica, erradicação do sub-registro civil, combate ao etarismo e à LGBTfobia, além do atendimento a medidas socioeducativas e outras ações.



"Tradicionalmente, o CEJUSC é uma área do poder Judiciário que tratava de conciliação e mediação nos processos judiciais. Atualmente, estamos tentando ampliar o trabalho para ações de cidadania, voltadas para violência doméstica, a expansão de conhecimentos de assuntos jurídicos e questões envolvendo crianças, adolescentes, idosos e outros. Apresentamos a nossa programação para unir esforços com a Prefeitura com o intuito de ampliar os projetos e realmente traçar uma linha de trabalho unida", explicou a juíza Anna Carolinne.