Defesa Civil ganha suporte do DRM para obras de melhoria na cidadeFoto: Chico de Assis

Publicado 30/01/2025 19:06

Barra Mansa - Na próxima segunda-feira, dia 03, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Barra Mansa (Compdec) contará com um importante apoio no desenvolvimento de soluções e ações preventivas para áreas de risco: a instalação de um núcleo avançado do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ). A parceria será extremamente benéfica para a cidade durante este período em que as chuvas costumam assolar e causar transtornos na região, sobretudo em encostas e margens de rios.



Acompanhado do presidente do DRM-RJ, Luiz Magalhães, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância do trabalho em conjunto, especialmente após as informações divulgadas nesta semana pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). No boletim de risco hidrológico emitido, Barra Mansa e Petrópolis apresentam ‘risco muito alto’.



"Nós sabemos que Barra Mansa historicamente enfrenta esses problemas e por isso eu fiz uma solicitação ao nosso governador Cláudio Castro que trouxesse para cá uma base avançada do DRM para fazer o acompanhamento e o monitoramento dessas áreas que, com o período de chuvas, passam a ser muito preocupantes", declarou Furlani.



Luiz Magalhães deu mais detalhes sobre o trabalho da equipe técnica. “A partir de segunda-feira, teremos aqui uma base para atender tanto Barra Mansa quanto as cidades vizinhas. Três geocientistas ficarão direto até o final do período de contingência para apoiar no que for preciso. É uma orientação do nosso governador e do secretário estadual de Ambiente e presidente do Comitê Permanente de Chuvas, Bernardo Rossi, para que não deixemos a cidade sem uma proteção mínima necessária”, expressou o presidente do DRM-RJ.



O trabalho não para



Nesta quinta-feira, 30, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) continuaram o trabalho de retirada de lama e limpeza de caixas coletoras de águas pluviais no bairro Vila Elmira, localidade que foi afetada pelas fortes chuvas do último final de semana.



Na última segunda-feira, 27, profissionais da autarquia já haviam identificado e retirado um sofá descartado irregularmente no Córrego Vila Elmira. O móvel chegou a bloquear uma manilha, prejudicando o fluxo normal de água e causando erosão na localidade.



Ao longo desta semana, o Saae também realizou a manutenção do dique da Vila Independência e da rede de águas pluviais na Via Sérgio Braga.