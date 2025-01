Unidade fecha o mês de janeiro com 400 mil refeições servidas - Foto: Chico de Assis

Publicado 30/01/2025 11:58

Barra Mansa - O Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado no Centro de Barra Mansa, continua sendo um sucesso no município. No período de nove meses, desde que foi inaugurado em abril de 2024, a unidade está finalizando o mês de janeiro com a marca de 400 mil refeições servidas, tornando-se um verdadeiro ponto de apoio para a população, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.



"Essa é uma marca muito importante, resultado do trabalho conjunto de muitas mãos e corações solidários. Com a nossa ação, conseguimos levar mais do que alimentação, levamos dignidade e cuidado a quem mais precisa. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro, ao prefeito Furlani e a cada colaborador que tem ajudado a transformar vidas em Barra Mansa", disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte.



Com um cardápio acessível e nutritivo, o restaurante oferece refeições a preços populares: o café da manhã custa apenas R$ 0,50, enquanto o almoço e o jantar são servidos a R$ 1,00 cada. Um detalhe que torna a iniciativa ainda mais especial é a gratuidade das refeições para idosos e pessoas com deficiência (PcDs), reforçando o compromisso da unidade com a inclusão social.



Aberto de segunda a sexta-feira, o trabalho do Restaurante do Povo Irmã Ruth é desenvolvido através de uma parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.