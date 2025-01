Caminhão transportava farinha de trigo - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 29/01/2025 10:14

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira, um caminhão carregado de farinha de trigo tombou no km 292 da Via Dutra sentido Rio. O acidente aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Com o tombamento, uma faixa da rodovia ficou interditada.

De acordo com a PRF, estão sendo feitos os procedimentos necessários para destombamento, retirada da carga e liberação da via. O condutor teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa.