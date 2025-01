Secretários municipais e presidente do Sicomércio-BM trataram do assunto em reunião online com representante do Senac RJ - Foto: Chico de Assis

Publicado 28/01/2025 17:14

Barra Mansa - As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e de Proteção e Bem-estar dos Animais de Barra Mansa são parceiras do Senac RJ na capacitação de tutores e profissionais do ramo Pet. Cursos e workshops voltados para o setor acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial na cidade. O Sicomércio-BM intermediou a vinda da Escola Móvel Pet do Senac para a cidade.



Interessados em participar deverão comparecer ao Parque de Saudade, no dia 05/02, às 15h, para se cadastrarem e conferirem a ementa das atividades, que serão gratuitas. Na programação, temas como banho e tosa, cronograma capilar para cães, estética, atendimento e geração de renda. "O mercado Pet é crescente; movimenta a nossa economia e uma das prioridades do prefeito Furlani é apoiar, fomentar e promover ações que capacitem os profissionais ou aqueles que desejam ingressar neste ramo em nossa cidade. Espero que essa seja a primeira de muitas parcerias que firmaremos nos próximos anos com o Sicomércio e Senac para o fomento da economia e ampliação de renda aos nossos munícipes", declarou Cesar Carvalho, secretário de Desenvolvimento Econômico.



A importância da capacitação também foi pontuada pelo secretário de Bem-estar Animal, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza. "Com maior capacitação técnica, o animal se sente mais confortável para a tosa, banho e outros procedimentos. O tutor também fica mais confiante em deixar seu Pet fora do ambiente que está acostumado a frequentar na sua rotina. Agradeço ao Senac que trouxe esse serviço para Barra Mansa e o Sicomércio que intermediou a realização do projeto", acrescentou Beleza.



A Escola Móvel Pet do Senac é um veículo adaptado para oferecer cuidados para cães e gatos e cursos e estará no estacionamento da unidade em Barra Mansa - Rua Luiz Ponce, 103 – Centro. As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis pelo link: https://forms.office.com/r/Rkic49NaDY