Animal foi resgatado em mata na Avenida Albo ChiesseFoto: Felipe Vieira

Publicado 27/01/2025 14:49

Barra Mansa - A Brigada de Incêndio Florestal, que é vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa (SMMADS), realizou na manhã desta segunda-feira, dia 27, o resgate de um cão que estava dentro de um buraco numa região de mata, próximo à Avenida Albo Chiesse, no Centro. A ação foi realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros e veterinários da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA).



O coordenador da Brigada de Incêndio Florestal, Denilson Sicupira, deu mais detalhes sobre a ação de salvamento. "Esse animal estava num buraco profundo em uma área de risco, dentro da mata. As pessoas que residem perto do local solicitaram o resgate e nós acionamos o Corpo de Bombeiros, a quem agradecemos novamente pelo apoio, assim como o pessoal da Secretaria de Bem-Estar dos Animais, que veio fazer a avaliação das condições físicas do animal”, informou Sicupira, ressaltando que esse foi mais um resgate com sucesso neste mês.



A veterinária e coordenadora de Atividades da SMPA, Hisa Andrade, explicou os procedimentos que serão realizados posteriormente. “Encontramos o cão debilitado por ter ficado isolado. Ele necessita se alimentar, pois o notamos bem magro. Além disso, será feita uma avaliação clínica para que ele possa se recuperar”, comunicou Hisa.



O cachorro já foi encaminhado ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais LTDA (Cirac), localizado em Porto Real. Em seguida, ele será disponibilizado para adoção.

Caso o morador observe algum movimento diferente de animal, próximo à sua residência pode entrar em contato com a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais através do telefone (24) 98120-0153. Já para entrar em contato com o Meio Ambiente o número é (24) 2106-3406.