Unidade está localizada no bairro Santa RosaFoto: Paulo Dimas

Publicado 24/01/2025 20:44

Barra Mansa - A Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa já está realizando a marcação das cirurgias de castração de cães e gatos através do WhatsApp (24) 98120-0153, que é o número da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Além disso, os agendamentos também continuam sendo feitos diretamente na Clínica Veterinária, presencialmente ou pelos telefones (24) 3512-0756 e 3512-0757.



A marcação é feita sempre às sextas-feiras, a partir das 8h, até o esgotamento das vagas disponíveis para a semana seguinte. É necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e CPF, que devem estar no nome do tutor do animal.



O secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, informou que neste início de ano já foram realizadas 100 castrações na Clínica. "Cada tutor pode agendar dois animais por vez, número que pode ser maior caso a pessoa seja envolvida diretamente com trabalhos de proteção animal. Hoje conseguimos realizar até 80 cirurgias por semana, mas nossa ideia é ampliar ainda mais esse número”, destacou.



Beleza frisou também que só podem ser castrados cães e gatos com idades entre 6 meses e 7 anos, em boas condições de saúde e que não estejam no cio, prenhes ou amamentando. Outros esclarecimentos com relação ao procedimento podem ser feitos diretamente com a equipe da Clínica Veterinária.



Além das cirurgias de castração, a unidade também realiza a vacinação antirrábica dos animais, caso o tutor não tenha feito isso durante as ações anuais realizadas no município pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental.



A Clínica Veterinária Municipal está localizada na Rua Adolpho Klotz, 837, no bairro Santa Rosa.