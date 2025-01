Alteração na Avenida Verbo Divino - Foto: Paulo Dimas

Publicado 23/01/2025 18:36

Barra Mansa - Com o objetivo de dinamizar o trânsito e evitar congestionamentos nas proximidades de escolas na região central, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, implementou uma mudança na última terça-feira (21), a Avenida Verbo Divino, no bairro de mesmo nome, passou a ter mão única, com fluxo apenas de subida. Com a alteração, os condutores de veículos que precisarem descer deverão passar pela Rua Dr. Nelson Rocha, que está com as vagas de estacionamento delimitadas em ambos os lados.



O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, informou que a Guarda Municipal tem acompanhado e orientado o trânsito durante o período de adaptação. “Nosso trabalho na área visa trazer segurança para os pedestres e os alunos, além de ampliar o número de vagas e trazer organização para o bairro e a cidade”, destacou o secretário.



O prefeito Luiz Furlani enfatizou de que forma a mudança trará grandes benefícios para quem circula frequentemente pelo local. “O trânsito na Avenida Verbo Divino era uma grande confusão. Gente querendo descer, outro querendo subir, pais parando pra pegar os filhos. Com essa medida, vamos acabar com o problema de mobilidade no local”, afirmou Furlani, acrescentando que mais medidas como essa serão implementadas em outros bairros da cidade.