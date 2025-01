No próximo dia 25, tarifa zero aos domingos - Foto: Chico de Assis

No próximo dia 25, tarifa zero aos domingosFoto: Chico de Assis

Publicado 23/01/2025 15:56

Barra Mansa - O transporte coletivo será gratuito aos domingos, em Barra Mansa. A decisão do prefeito Luiz Furlani, através do decreto 11.1940, entra em vigor a 0h do próximo dia 25. Os moradores de todos os bairros da cidade serão contemplados.



- Nosso compromisso é garantir o bem-estar da nossa população. Que em seu dia de descanso, ou de trabalho para alguns, nossos cidadãos possam trabalhar, passear e ir visitar a família sem pagar para isso – explicou o prefeito Furlani.



Além disso, o secretário Municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, acrescentou que o governo municipal manterá o desconto na tarifa para quem possui o ‘BM Card’. Com ele, a tarifa municipal, que será de R$5,45, a partir do dia 25/01, permanecerá na tarifa social de R$4,40.



- Por lei, as empresas de transporte coletivo têm direito ao reajuste anual na tarifa. Com o subsídio do BM Card, os moradores de Barra Mansa vão permanecer pagando a tarifa social. A Prefeitura manterá o subsídio para esses cidadãos – ressaltou Daniel Abreu.