Conferência para enfrentamento das mudanças climáticasFoto: Felipe Vieira

Publicado 22/01/2025 15:20

Barra Mansa - Com o objetivo de incentivar a participação da população no enfrentamento das mudanças climáticas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa promoveu na manhã e início da tarde desta quarta-feira (22), a 10ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento, realizado no Parque Natural de Saudade, também visou formular dez propostas para a etapa estadual, que acontecerá no próximo mês de março, no Rio de Janeiro, e eleger os cinco delegados que representarão a cidade no encontro.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, explicou que os trabalhados ao longo do dia foram sobre os seguintes temas: Mitigação, adaptação e preparação para desastres; Justiça climática; Transformação ecológica; Governança e educação ambiental.

- Essas informações serão utilizadas para elaborarmos nosso plano de adaptação às mudanças climáticas e para o Programa Ambiente Resiliente. Também formulamos dez propostas para a Conferência Estadual e elegemos nossos delegados. Agradecemos a participação dos presentes, pois é de extrema importância o empenho de todos para inibirmos ou revertermos as consequências das mudanças climáticas – explicou o secretário.

Presente no encontro, o prefeito Luiz Furlani ressaltou o quanto a natureza tem cobrado a sua conta e que cabe à população e aos governantes, dentro de suas atribuições e possibilidades estruturais, adotar ações que diminuam o impacto das mudanças climáticas.

- Tenho desenvolvido junto com as equipes do Saae e do Meio Ambiente diversas ações. Uma delas é fomentar a coleta seletiva através da nossa Cooperativa de Barra Mansa (Coopcat), onde vamos desenvolver a moeda verde para impactar o homem do campo e ela circular junto aos nossos feirantes. É uma pequena forma, mas que vai trazer um resultado grande para o nosso município – disse Furlani, destacando:

- Não há sustentabilidade sem a preservação e os cuidados com o Meio Ambiente. Nós, aqui, em Barra Mansa, estamos atentos a isso. Nossas equipes vão trabalhar muito para prevenir e, principalmente, conscientizar os nossos alunos, através de nossas escolas socioambientais, sobre a importância que o Meio Ambiente tem para a vida humana e para a nossa cidade – concluiu o prefeito.

Também participaram da 10ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, a vice-prefeita Luciana Alves; a primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Josiane Ricarte; outros secretários municipais; o presidente do Condema (Conselho Municipal de Meio Ambiente), Caio Herman; o coordenador municipal de Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos; vereadores; representantes da sociedade civil e de entidades.

Delegados eleitos

Os delegados que representarão Barra Mansa na 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, em março, no Rio de Janeiro, são:

- Denilson Sicupira (Poder Público)

- Gilmar Félix (Sociedade Civil)

- Muary Quintanilha (Sociedade Civil)

- Mônica Marcelino (Sociedade Civil - suplente)