O evento será realizado no Parque Natural Municipal da SaudadeFoto: Chico de Assis

Publicado 21/01/2025 12:22 | Atualizado 21/01/2025 12:28

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMDS), promove nesta quarta-feira, dia 22, a 10ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento, que será realizado no Parque Natural Municipal de Saudade, no horário das 8h às 14h, contará com a participação de cerca de 100 pessoas, incluindo representantes da sociedade civil. A Conferência do Meio Ambiente de Barra Mansa faz parte da primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que, entre outras ações, busca incentivar a participação da população no enfrentamento da emergência climática e formular dez propostas (duas por eixo temático) para a Conferência Estadual.

Os eixos temáticos são os seguintes: ‘Mitigação, adaptação e preparação para desastres’; ‘Justiça climática’; ‘Transformação ecológica’; ‘Governança e Educação ambiental’.

Os municípios têm até o dia 26 de janeiro para realizar suas conferências e apresentar suas propostas. Essas informações serão usadas para elaborar o plano de adaptação às mudanças climáticas e para o Programa Ambiente Resiliente.

Quem não realizou inscrição virtual e ainda deseja participar da Conferência, pode se cadastrar presencialmente no Parque, entre 8h e 8h30. É necessário apresentar RG e CPF.

SERVIÇO

10ª Conferência Municipal de Meio Ambiente

Data: 22 de janeiro (quarta-feira)

Hora: 8h às 14h

Local: Parque de Saudade - Rua Elza Maia de Amorim, 3538, Saudade, Barra Mansa.