Unidade funciona no pátio do Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral (Campla), sede da Prefeitura, no Centro - Arquivo/CCS PMBM

Unidade funciona no pátio do Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral (Campla), sede da Prefeitura, no CentroArquivo/CCS PMBM

Publicado 26/12/2024 16:44

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa, inaugurada no ano de 2019, vem transformando a vida da população que necessita de cuidado com a visão. Com foco em estudantes da rede municipal e idosos, a unidade funciona no pátio do Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral (Campla), sede da Prefeitura, no Centro. De acordo com o levantamento feito pela unidade, mais de nove mil óculos foram entregues ao longo de 2024. O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, detalhou mais como é desenvolvido o serviço. “Para poder ser atendido na unidade, primeiramente, a pessoa precisa comparecer ao posto de saúde mais próximo de sua residência, comprovar sua renda e fazer uma consulta com o clínico. Após esse procedimento de triagem, ela é encaminhada para o Centro de Especialidades Médicas (CEM), que é o responsável por indicar o pedido para a Fábrica”, informou. Valcir ainda destacou o empenho de sua equipe na realização dos atendimentos. “A gente fica muito contente com todo o trabalho desenvolvido e pela confiança depositada em nosso serviço. Esperamos crescer ainda mais em 2025, com uma expectativa de entregar de 9 a 10 mil óculos”, contou. A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, beneficiando estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Relatar erro

Você pode gostar